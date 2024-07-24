ТАСС: Россия ведет с Киевом переговоры об освобождении шести служителей УПЦ

Ранее мы сообщали, что по ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отправленный на пять лет в тюрьму по надуманному обвинению в госизмене митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан был освобожден и возвращен в Москву.

Как информирует ТАСС со ссылкой на протоиерея Андрея Павленко, российская сторона в настоящее время ведет активные переговоры с Украиной об освобождении в рамках обмена пленными шести служителей УПЦ.

«Два священнослужителя и три церковнослужителя — протоиереи и псаломщики. <…> И митрополит Арсений», — перечислил собеседник агентства людей, которых Россия собирается освободить.

Как добавил Павленко, в данный момент все перечисленные клирики УПЦ находятся в СИЗО в Днепропетровске.