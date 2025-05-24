Появились подробности гибели российской гимнастки, которую убил бывший муж-турок

Следователи регионального следственного управления возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, указано в сообщении телеграм-канала ведомства. Подозреваемый в убийстве 35-летней женщины — гражданин иностранного государства, с которым у женщины заключен брак.

По данным SHOT, погибшая — директор казанской спортшколы. Бывший муж нанес ей ножевое ранение перед празднованием дня рождения их общего сына. Отца на праздник не приглашали. Российская гимнастка не общалась с ним. Она переехала с трехлетним сыном в Россию, чтобы избегать любых контактов с экс-супругом. Предполагается, что турок поехал за ней вслед в РФ.

«Мете приехал за Еленой и сыном в Россию и сегодня пытался зарезать обоих. Мать закрывала сына собой от ножа. Ее тело до сих пор лежит в луже крови в квартире», — сообщил SHOT.

По информации канала, пара познакомилась примерно четыре года назад в Турции. Отношения влюбленных были романтическими. После женитьбы они переехали в Германию. Постепенно отношения ухудшились: турок морально издевался над россиянкой. К этому моменту у пары родился сын.

«В итоге в октябре прошлого года россиянка взяла сына и сбежала от супруга обратно в Казань», — проинформировал SHOT.

По информации канала, бывший муж преследовал девушку. Он обещал, что исправится. SHOT выяснил, что погибшая не пришла в кафе на празднование своего сына. Родные поехали к ней домой. Спортсменка уже была убита. Ее бывший муж закрылся на балконе. Он согласился передать ребенка медикам. Малыша госпитализировали. Собеседник ТАСС сообщил, что мужчину задержали.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области женщина просила знакомого убить дочь за 100 тыс. рублей.