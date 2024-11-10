ТАСС: в Курахово идут городские бои, ВСУ огрызаются небольшими группами

В ключевом населенном пункте Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) начались городские бои. Российские войска пытаются овладеть городом сразу с нескольких сторон. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Сообщается, что ВСУ пока продолжают оказывать сопротивление российским военным, перебрасывая небольшие группы вооруженных формирований.

«На территории города [Курахово] идут городские бои. Сейчас группировку противника активно поджимают со всех сторон — с северных, южных и западных пригородов. Клещи сжимаются», — рассказали собеседники агенства.

В силовых структурах добавили, что российские войска продолжают наступать, уверенно продвигаясь улица за улицей.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

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