ТАСС: в Москве за неделю арестовали второго подозреваемого в госизмене

В Москве на этой неделе был задержан второй человек, которого подозревают в государственной измене. Об этом стало известно из судебных документов, как информирует ТАСС .

Сообщается, что граждане России Куряев и Гранников были арестованы и помещены под стражу. Агентство не раскрывает, в чём именно их обвиняют.

Судебные процессы над двумя подозреваемыми проходят в закрытом режиме. Им грозит пожизненный тюремный срок.

Ранее Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте гражданина по фамилии Парамонов по обвинению в государственной измене. Ему может грозить пожизненное заключение. Детали дела и личность подозреваемого не разглашаются из-за секретности.