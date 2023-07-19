ТАСС: ВС РФ впервые применили новейшие танки «Армата» в зоне СВО
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Как информирует ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе российские войска группировки «Юг» задействовали в бою в зоне спецоперации новейшие российские танки Т-14 «Армата».
Танк Т-14 на платформе «Армата» разработан российским военным концерном «Уралвагонзавод». В боевой машине задействованы уникальные конструкторские решения, подобных которым нет в мире. Главное достоинство «Арматы» - необитаемая башня.
«Активно "Армату" применяли "южане" в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой», - рассказал собеседник агентства.
Как добавил другой собеседник журналистов, новейшая боевая машина уже поступила на вооружение подразделений ЮВО.
«Все необходимые испытания танка Т-14 еще продолжаются», - уточнил он.
Отметим, что до последнего времени какой-либо официальной информации о применении танков «Армата» в реальных боевых условиях в зоне СВО на Украине не поступало.