ТАСС: ВС РФ впервые применили новейшие танки «Армата» в зоне СВО

Как информирует ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе российские войска группировки «Юг» задействовали в бою в зоне спецоперации новейшие российские танки Т-14 «Армата».

Танк Т-14 на платформе «Армата» разработан российским военным концерном «Уралвагонзавод». В боевой машине задействованы уникальные конструкторские решения, подобных которым нет в мире. Главное достоинство «Арматы» - необитаемая башня.

«Активно "Армату" применяли "южане" в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой», - рассказал собеседник агентства.

Как добавил другой собеседник журналистов, новейшая боевая машина уже поступила на вооружение подразделений ЮВО.

«Все необходимые испытания танка Т-14 еще продолжаются», - уточнил он.

Отметим, что до последнего времени какой-либо официальной информации о применении танков «Армата» в реальных боевых условиях в зоне СВО на Украине не поступало.