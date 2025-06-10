С января 2025 года российские военные освободили свыше 150 населенных пунктов, как сообщает ТАСС, суммировав ранее опубликованные Минобороны РФ сводки.

По информации, предоставленной информагентством, согласно еженедельным и ежедневным отчетам Министерства обороны Российской Федерации, населенный пункт Заря, который был освобожден в Донецкой Народной Республике, стал 152-м по счету с начала текущего года.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации информировало о том, что в период с 21:50 до 23:55 силами противовоздушной обороны было уничтожено 76 беспилотных летательных аппаратов противника над территорией российских регионов.