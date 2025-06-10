ПВО за последние два часа сбила 76 украинских БПЛА над регионами России
Минобороны: за последние два часа сбиты 76 украинских БПЛА над регионами РФ
Фото: [freepik.com]
В период с 21:50 до 23:55 по московскому времени 9 июня средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В небе над Брянской областью зафиксировано 46 беспилотных летательных аппаратов.
В Белгородской области было замечено 16 БПЛА.
Над Крымом кружило 9 беспилотников.
Два БПЛА были замечены над Орловской и Калужской областями.
Еще один аппарат был обнаружен над Воронежской областью.
Ранее сообщалось, что на Брянскую область идет массированная атака БПЛА.