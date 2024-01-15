Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отметили 10 лет супружеской жизни

Одного из самых талантливых комиков и его супругу постоянно обсуждают в Сети и мире шоу-бизнеса, вероятно, из-за колоссальной разницы в возрасте. Несмотря на это пара вместе уже 10 лет и воспитывает сына, пишет портал «Дни.ру».

Некоторые поклонники до сих пор не понимают, что связало 78-летнего Евгения Петросяна и 34-летнюю Татьяну Брухунову. Разница между партнерами в 44 года смущает многих. Однако на самом деле, как вспомнили звездные обозреватели, юмориста и молодую блогершу связывали деловые отношения, где и загорались первые искры.

Изначально Брухунова публиковала посты о звездах, особенно часто об Аврааме Руссо. Самое ироничное, что вскоре она переехала из Тулы в Москву и попала под крыло самой Елены Степаненко, первой жены комика. Она приютила девушку, которая случайно увела у нее мужа.

Полагают, что началось все еще в 2011 году, когда Брухунова впервые сопровождала Петросяна в гастрольном туре. Случился ли роман у юмориста с Татьяной уже тогда точно сказать нельзя: со Степаненко он разбежался в 2018-м. На следующий год прогремела свадьба Петросяна и его подчиненной. Вскоре у пары появился сын Ваган. Только тогда многие поклонники поняли, что стилист комендианта может зайти очень далеко.

«История любви — словосочетание не совсем применимое в нашем случае», — подчеркнула она в программе «Эксклюзив» Первого канала.

По словам Брухуновой, для нее важнее всего счастье Петросяна. Она отметила, что супруг не дарит ей дорогих подарков и у нее до сих пор нет шубы из шиншиллы, которую ей так навязчиво предлагают стрясти с пенсионера хейтеры. Сейчас даже они склоняются, что чувства между столь разными людьми настоящие.

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