Татьяна Дмитриева: общественники Подмосковья окажут любую посильную помощь пострадавшим в Белгороде

«Ужасный акт насилия со стороны ВСУ — атака Белгорода в канун Нового года. Я выражаю соболезнования пострадавшим и уверяю, что мы готовы оказать любую помощь со стороны гражданского общества нашего региона!», — подчеркнула женщина.