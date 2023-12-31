Татьяна Дмитриева: общественники Подмосковья окажут любую посильную помощь пострадавшим в Белгороде
Фото: [Татьяна Дмитриева]
Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева заявила, что общественники региона готовы оказать любую посильную помощь пострадавшим в Белгороде.
«Ужасный акт насилия со стороны ВСУ — атака Белгорода в канун Нового года. Я выражаю соболезнования пострадавшим и уверяю, что мы готовы оказать любую помощь со стороны гражданского общества нашего региона!», — подчеркнула женщина.
Она также выразила надежду, что организаторам этой бесчеловечной атаки не удастся своими действиями испортить праздник детям.