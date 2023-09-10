Татьяна Дмитриева: общественные наблюдатели не выявили существенных нареканий по выборам
Первый зампред ОПМО Татьяна Дмитриева сообщила, что существенных нареканий по выборам наблюдатели не выявили. Она отметила, что по линии Общественной палаты РФ только за воскресенье было рассмотрено восемьдесят два обращения, полсотни поступило на горячую линию ОПМО.
«Мы можем с уверенностью сказать, что никаких существенных нареканий по выборам, которые могли бы повлиять на результат, общественными наблюдателями зафиксировано не было», - заявила она.
Дмитриева напомнила, что в воскресенье в центре общественного наблюдения за выборами принимали делегацию наблюдателей из Таиланда.
«Более 700 человек непрерывно на протяжении всех трех дней голосования следили в режиме реального времени за трансляцией», - добавила она.