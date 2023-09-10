Татьяна Дмитриева: общественные наблюдатели не выявили существенных нареканий по выборам

Первый зампред ОПМО Татьяна Дмитриева сообщила, что существенных нареканий по выборам наблюдатели не выявили. Она отметила, что по линии Общественной палаты РФ только за воскресенье было рассмотрено восемьдесят два обращения, полсотни поступило на горячую линию ОПМО.