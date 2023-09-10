Татьяна Дмитриева рассказала, насколько снизился средний возраст общественных наблюдателей
Фото: [Александра Степанова]
В кампании по выборам губернатора Московской области-2023 среди общественных наблюдателей участвовало больше молодых людей. Об этом, подводя итоги работы в процессе трехдневного голосования, сообщила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
«Мы проводили небольшую аналитику. Сейчас средний возраст общественных наблюдателей в этой кампании 39 лет. А было побольше, скажем так. У нас было раньше около 50. Омолаживаемся, к нам начинает идти молодежь, и это здорово», - рассказала Дмитриева.
Только в Центре по наблюдению и мониторингу в Одинцове работали 700 из 12 тысяч наблюдателей, добавила Дмитриева. Они внимательно мониторили процесс. По итогам проверки серьезных нарушений они не увидели.
«На данный момент мы можем с уверенностью сказать, что никаких существенных нареканий по выборам, которые могли бы как-то повлиять на результат, общественные наблюдатели не зафиксировали», - добавила первый зампред.