Татьяна Дмитриева рассказала, насколько снизился средний возраст общественных наблюдателей

«Мы проводили небольшую аналитику. Сейчас средний возраст общественных наблюдателей в этой кампании 39 лет. А было побольше, скажем так. У нас было раньше около 50. Омолаживаемся, к нам начинает идти молодежь, и это здорово», - рассказала Дмитриева.