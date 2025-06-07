Татьяна Голикова посетила пансионат «Ногинский» в городском округе Черноголовка

Учреждение предоставляет услуги пожилым людям и инвалидам, помогая им восстанавливаться после хронических заболеваний и травм. В пансионате регулярно организуются спортивные, творческие и культурные занятия. Отмечено, что в 2025 году «Ногинский» был признан лучшей организацией в России по безопасности и условиям труда.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Черноголовка ]

В ходе визита гости ознакомились с работой пансионата и пообщались с его обитателями и персоналом. Татьяна Голикова подчеркнула самоотверженный труд социальных работников, подчеркнув, что они вкладывают всю душу в свою работу.

«Сегодняшний визит связан с тем, что у наших коллег, работников системы социального обслуживания, профессиональный праздник. Это невероятные люди, которые отдают себя тем, кто приходит к ним со своими сложными жизненными ситуациями. Я искренне хочу поблагодарить всех социальных работников страны за этот труд, за любовь к тем людям, которым они отдают себя», – поздравила работников Татьяна Голикова.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Черноголовка ]

Подопечные пансионата подготовили для гостей концерт, исполнив стихотворения и песни под аккомпанемент баяна, который был подарен им Губернатором Московской области Андреем Воробьевым.