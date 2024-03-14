Татьяна Москалькова: Центр общественного наблюдения в Одинцово — пример для всех регионов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ознакомилась с работой Центра общественного наблюдения, который сегодня открылся в Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Центр общественного наблюдения Подмосковья — это пример для каждого региона, как можно с помощью цифровых решений и достижений техники организовать выборный процесс на самом высоком уровне», - отметила Москалькова.

Центр был организован по инициативе Общественной палаты региона. В нем круглосуточно будут следить за ходом голосования на выборах президента РФ, держать на контроле ситуацию на всех избирательных участках области.

Фото: [ Александра Степанова ]

В центре оборудована видеостена, на которую можно вывести видео с любой участковой избирательной комиссии Подмосковья. В общей сложности в регионе около четырех тысяч избирательных участков, на экран можно вывести видео с 2,6 тысячи УИКов.

За ходом выборов будут следить наблюдатели ОПМО, кандидатов, политических партий. Также будут работать полторы сотни иностранных наблюдателей из более 15 стран, члены Миссии СНГ и журналисты.

«Я бы хотела сделать акцент на качестве «картинки» видеостены — оно очень высокое. С любого участка можно взять не только видео, но и звук, досконально прослушать, о чем говорилось в тот или иной момент, расшифровать его. Все это поможет сформировать первичное мнение, о том, что происходит на участке, если возникают какие-то подозрения», - отметила первый зампред ОПМО Татьяна Дмитриева.

Также в центре будут работать представители «Службы заботы». Это система поддержки избирателей, организаторов выборов и членов комиссии. Кроме того, будет работать горячая линия по вопросам выборов: 8 (800) 550-97-44.