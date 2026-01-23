«Таврида.АРТ» формирует команду амбассадоров по всей стране

Арт-кластер «Таврида» объявляет старт конкурсного отбора региональных амбассадоров и наставников команд. Они будут представлять проект в своих городах, помогут раскрывать таланты и развивать культурную среду по всей стране.

Арт-кластер «Таврида» входит в национальный проект «Молодежь и дети» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Регистрация для участия в конкурсном отборе открыта до 1 февраля на этом сайте.

Амбассадоры «Тавриды» — это команда молодых творцов, участников программ «Таврида.АРТ», которые разделяют ценности и миссию арт-кластера, хотят продвигать проект в своем родном крае.

Амбассадор как доверенное лицо «Тавриды» занимается привлечением творческой молодежи, деятелей культуры и искусства из регионов России к участию в летних школах и программах Академии творческих индустрий «Меганом», фестивале «Таврида.АРТ» и других проектах. Амбассадоры занимаются продвижением арт-кластера в региональном инфополе, создают уникальный контент в соцсетях, а также взаимодействуют с блогерами и СМИ, проводят презентации в вузах и общественных пространствах.

Подать заявку на участие в проекте «Амбассадоры Тавриды» могут участники проектов арт-кластера в возрасте от 18 до 35 лет из субъектов Российской Федерации, а также граждане других государств, проживающие на территории своей страны и реализующие там собственные творческие инициативы.

Кандидаты, прошедшие конкурсный отбор, уже в марте будут приглашены в Академию творческих индустрий «Меганом», где объединятся в единую региональную команду «Таврида.АРТ» и получат первые наставления по дальнейшей работе.