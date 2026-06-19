Тбилиси не рад гостям из России? Югорчане пожаловались на грубость в отеле с подтвержденной бронью

Две семьи из Когалыма отправились в автомобильное путешествие в Турцию. Маршрут протяженностью почти 4,5 тысячи километров уже привел их через Тюмень, Тольятти, Волгоград и Верхний Ларс в Тбилиси. Однако в грузинской столице путешественников ждал неприятный сюрприз, передает muksun.fm .

В отеле, где было подтверждено бронирование, персонал встретил гостей из Югры грубо и с пренебрежением. Сотрудники отказывались говорить по-русски, настаивали на английском, которым сами владели слабо, и не хотели предоставлять парковочное место. Как позже выяснилось, стоянка была почти пустой.

Путешественники отметили, что не понимают, зачем отель подтверждал заявку, если отношение к российским туристам оставляет желать лучшего. Несмотря на неприятный инцидент, поездка для семьи из четырех человек обходится примерно на 200 тысяч рублей дешевле обычного тура, а главная цель — увидеть как можно больше новых мест.