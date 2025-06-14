Театр из Ивантеевки представил чеховские комедии в округе Пушкинский

Спектакль, поставленный по мотивам знаменитых водевилей А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь», состоялся в минувшее воскресенье на сцене Пушкинского музыкально-драматического театра в поселке Правдинский.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

В спектакле приняли участие заслуженный артист РФ Владимир Жуков, а также актеры Олег Тарасов, Юлия Шиферштейн и Дмитрий Романов. Постановку возглавил художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров.

Зрители отметили, что произведения Чехова, несмотря на время, остаются актуальными и поднимают важные вопросы о жизненных ценностях.

«Посетили представление с дочерью 13 лет. Это был ее первый настоящий поход в театр. Мы обе остались очень довольны. Актеры просто невероятные, харизматичные… Все просто восхитительно! Огромное спасибо!», — оставила свой отзыв на премьеру зрительница Анастасия.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Огромное спасибо! Ходили большой компанией, равнодушных не осталось. Интересная постановка в сочетании с отличной игрой актеров. Браво!» — поделилась впечатлениями Анна.

«Тот случай, когда спектакль держит зрителя и не отпускает ни на секунду. Скулы еще очень долго от смеха не отпускали. Чехов, конечно, вне времени. Молодцы, браво!» — рассказала Елена.

Показ спектакля состоялся в рамках практической программы фестиваля молодых театральных коллективов «Новые горизонты». Повторный показ спектакля «Маленькие комедии» (12+) запланирован на 21 июня в 18:00 в ДК «Пушкино». Кроме того, 13 июня в 18:00 в том же месте Ивантеевский МДТ представит спектакль по произведениям Евгения Гришковца «Скорость жизни» (16+). Для посещения спектаклей доступна Пушкинская карта.