«Театральная Студийная Мастерская» города Фрязино набирает артистов

Театр-Студия «Театральная Студийная Мастерская» («ТСМ») города Фрязино набирает артистов от 9 лет. Занятия и репетиции в творческой школе проходят бесплатно.

«ТСМ» функционирует под руководством режиссера Алексея Сергеевича Михайлова. Театр-Студия работает с 1995 года. Коллектив ставит различные спектакли в разнообразных жанрах. Параллельно ребят обучают театральным дисциплинам. Студийцам прививают любовь к вспомогательным профессиям, помогают овладевать основами актерской техники.

Репетиции в Студии влияют на формирование личности каждого участника коллектива. Они не только раскрывают творческие способности, но и оказывают комплексное воздействие на воспитание. Во время репетиций преподаватели учитывают рекомендации театральной педагогики, возрастные особенности участников. Они обучают сценической речи и движению, актерскому мастерству. В Студии внимательно относятся к предложениям участников коллектива и нередко их реализовывают на сцене.

Участники «Театральной Студийной Мастерской» принимают активное участие в культурной жизни муниципалитета. Они организовывают различные мероприятия, подготавливают праздничные номера в преддверии Нового года или Масленицы. Преимущественно выступают на сцене Дворца Культуры.