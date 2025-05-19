Театральный фестиваль «Летние звезды» стартовал в Павлово-Посадском округе

В эти выходные, 17 мая, на территории Дома-музея Вячеслава Тихонова состоялось торжественное открытие второго театрального фестиваля «Летние звезды» в Павлово-Посадском городском округе.

В рамках открытия для зрителей были представлены миниатюра «Ревизор», подготовленная творческим объединением «Арт-сцена» из гимназии Павловского Посада, и спектакль «Дети войны» от театральной студии «Домино», являющейся частью Центра культурного развития «Некрасовский», филиала сельского дома культуры «Бригантина» из соседнего подмосковного населенного пункта.

Зрители Павлово-Посадского округа высоко оценили мастерство и талантливые выступления артистов!.Мероприятие подарило всем присутствующим заряд позитива и незабываемые впечатления.

Театральный фестиваль «Летние звезды» будет проходить в Павлово-Посадском городском округе до 30 августа, по выходным дням. В течение этого времени жителей и гостей округа ожидают выступления различных творческих коллективов, студий и мастерских, представляющих разнообразные жанры и направления. Информация о предстоящих представлениях доступна на официальных ресурсах Дома-музея Вячеслава Васильевича Тихонова и Администрации Павлово-Посадского городского округа.