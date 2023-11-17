Театральный каток в Химках готовится к открытию

Театральный каток в сквере «Юбилейный» в Химках готовится к открытию. Ледовую площадку официально откроют в следующую субботу. В программе — выступления известных спортсменов.

Площадь катка составляет около 2,5 тысячи квадратных метров. Один сеанс рассчитан на 150 человек. На территории объекта обустроены раздевалка и пункт проката коньков. В этом сезоне здесь также оборудовали сцену для выступлений артистов. Кроме того, поблизости откроется кафе.

Каток будет работать каждый день. Часы работы с понедельника по четверг — с 10:00 до 21:30, с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 23:30. Вход на площадку свободный, но потребуется предварительная запись.

По итогам прошлой зимы каток вошел в число наиболее популярных ледовых площадок региона, число его посетителей превысило 70 тысяч человек.