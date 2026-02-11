Технический сбой парализовал работу ГИБДД в Подмосковье

Фото: [ А. Воробьев вручил сотрудникам ГИБДД ключи от новых автомобилей/Медиасток.рф ]

В подразделениях Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) Московской области временно приостановлено предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Причиной ограничений стал технический сбой в работе информационных ресурсов ведомства. Сейчас специалисты проводят работы по устранению последствий неполадок и восстановлению штатного функционирования систем.

В пресс-службе добавили, что о возобновлении оказания госуслуг в полном объеме будет объявлено дополнительно. Гражданам, планировавшим посетить подразделения ГИБДД, порекомендовали временно воздержаться от визитов либо уточнять актуальную информацию перед выездом.

