Врач призвал водителей не садиться за руль после употребления кумыса

Российских водителей призвали не садиться за руль после употребления, казалось бы, безобидного неалкогольного напитка — кумыса. С такой рекомендацией к россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале обратился врач-офтальмолог Михаил Коновалов.

По его словам, традиционный кисломолочный напиток из кобыльего молока содержит в своем составе спирт. Конкретное содержание алкоголя напрямую зависит от степени выдержки.

Коновалов объяснил, что в слабом кумысе содержится около 1% алкоголя. Напиток средней выдержки содержит от 1% до 2,5%. В крепком кумысе, который прошел длительную выдержку, содержание алкоголя может достигать от 2,5% до 4,5%.

Врачи особо подчеркнул, что алкоголь из кумыса всасывается в кровь и впоследствии определяется в выдыхаемом воздухе. Это создает реальный риск для водителей: даже небольшое количество выпитого перед поездкой кумыса может привести к положительной пробе при проверке на дороге и, как следствие, к серьезным проблемам с законом.

Главная рекомендация специалиста однозначна — полностью исключить употребление кумыса перед тем, как сесть за руль автомобиля.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2027 года при опасном диагнозе водителя автоматически лишат прав.