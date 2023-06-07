Техникумы и колледжи отправят транспорт из Тюмени в зону проведения спецоперации

Образовательные организации в Тюмени занимались ремонтом грузовых и легковых автомобилей, а также автобусов, которыми они пользовались раньше. Техника направится на территорию, где развернулась специальная военная операция. В скором времени она дойдет до бойцов, о чем сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

Информационный центр правительства Тюменской области заявил, что региональные техникумы и колледжи отдадут порядка девяти машин. Студенты сразу нескольких учреждений занимались их подготовкой к отправке. Не обошлось без помощи сотрудников и мастеров-наставников.

Вместе с этим, ребята заняты сбором маскировочных сетей, походных печей, гуманитарной помощи и окопных свечей. В целом, парни делают все, что в их силах.