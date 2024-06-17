Техноэксперт Биржевой считает, что полное падение заряда ноутбука может повредить батарею

В прошлом году объем отечественного рынка ноутбуков достиг 3,4 млн штук, что на 11% больше, чем годом ранее. Это может свидетельствовать о том, что техника нередко выходит из строя, а самой популярной проблемой является испорченная батарея. Техноэксперт Сергей Биржевой рассказал, как продлить жизнь ноутбуку. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, ноутбук, как правило, используется ежедневно, поэтому относиться к ней необходимо особенно бережно: не ставить напитки рядом с ним, поскольку случайное попадание жидкости на клавиатуру может привести к ее повреждению, не следует держать ноутбук за экран, нельзя хранить его в очень холодных или очень жарких местах, размещать возле электроприборов. Кроме того, при наличии карандаша или ручки на ноутбуке не стоит его закрывать, так как это может привести к поломке экрана, также нельзя хлопать крышкой.

Эксперт добавил, что со временем даже у самой энергоемкой батареи сокращается время автономной работы, в связи с чем важно правильно эксплуатировать ноутбук: держать его подключенным к сети как можно дольше и никогда не разряжать аккумулятор полностью, поскольку падение заряда аккумулятора до 0% перед подзарядкой может повредить батарею.

По его мнению, при громком включении вентилятора ноутбука он отчаянно старается охладиться. Также многие пользователи нередко используют спящий режим, который приемлем при работе над документами и оставлении компьютер в указанном состоянии ненадолго. Тем не менее оставлять его в этом режиме на неделю нельзя. Для «здоровья» ноутбука нужно выключать его на ночь каждый день.