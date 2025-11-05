«Техногенная катастрофа»: эксперт предупредил о необходимости эвакуации Киева в случае длительного отключения тепла

Население Киева придется эвакуировать, если зимой город останется без тепла более чем на три дня, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью изданию «Телеграф».

«Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10 и ниже нет перспектив восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов, б) эвакуацию», — подчеркнул он.

Харченко отметил, что если на электроцентралях будут разрушены котлы и не будет перспектив их запуска при такой температуре в течение указанного срока, то произойдет «техногенная катастрофа».

Ранее сообщалось о том, что Британия тайно передала Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow.