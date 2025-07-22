Технолог назвал главные ошибки при мытье малины

Неправильное мытье малины может испортить ее вкус, аромат и даже сократить срок хранения. Технолог Георгий Суслянок в беседе с Life.ru объяснил , какие ошибки чаще всего допускают при обработке малины и как их избежать.

Главная проблема — в строении ягоды. Каждая малинка состоит из множества мелких костянок, соединенных тонкими волокнами. Сильный напор воды или резкие движения легко повреждают их, из-за чего ягода теряет форму и сок. Эксперт категорически не рекомендует мыть малину под мощной струей или замачивать в воде — это приводит к размоканию и ухудшению вкуса.

Еще одна распространенная ошибка — использование горячей воды. Высокая температура разрушает структуру ягоды, делает ее слишком мягкой и сокращает срок хранения. Лучший вариант — аккуратно промыть малину в дуршлаге под слабой струей прохладной воды или опустить в миску с водой и сразу вынуть, дав стечь лишней влаге.

После мытья малина остается свежей не больше двух-трех дней. Плотные ягоды можно пустить на варенье или компот, а более мягкие стоит съесть сразу. Главное — не давить их при перекладывании и хранить в холодильнике в открытой емкости, чтобы избежать конденсата.