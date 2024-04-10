Технолог Румянцева рассказала про самые низкокалорийные суши

Главный технолог «Много лосося» Людмила Румянцева рассказала «Газета.ру» рассказала, какие суши и роллы будут самыми полезными, а также не навредят фигуре.

Суши и роллы ошибочно считают диетической едой, так как некоторые позиции встречаются с соусами, кремами и жирными сырами. Однако некоторые японские лакомства можно включить в рацион, даже если нужно следовать строгой диете.

«В первую очередь стоит обратить внимание на блюда с максимально простым составом, например на классические суши с лососем, тунцом или гребешком, а также на роллы маки. Вы не увидите в их составе лишних ингредиентов и получите по-настоящему полезную и сбалансированную пищу», — объяснила эксперт.

Румянцева отметила, что также стоит обращать внимание на позиции меню, где в составе есть блюда из омлета и овощей. Многие рестораны сейчас ориентированы в том числе и на веганскую кухню.

При приготовлении роллов и суши дома можно заменить надоевший белый рис на бурый или черный рис, либо вовсе использовать киноа и зеленую гречку. Для диетических вариантов можно использовать свежую форель и гребешок, дополнив это миксом из овощей.

Специалист подчеркнула, что отказаться при похудении стоит от соевого соуса: в нем много соли и сахара, а это не способствует сохранению фигуры.

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