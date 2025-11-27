Технологический триумф: подольский завод создал первую в России машину для скрутки кабеля

На одном из кабельных заводов Подольска совершено значительное событие в сфере отечественного машиностроения. Местные специалисты разработали и собрали первую в России машину одинарного кручения МОК-1000 — уникальное оборудование, предназначенное для скручивания отдельных проводов или изолированных жил в единый кабель. Об этом пишет REGIONS .

Как сообщила ведущий специалист предприятия Ригина Гнедая, данная машина была полностью спроектирована и изготовлена на подольском производстве в соответствии со специальным заказом. По словам Гнедая, весь процесс создания оборудования от начальных эскизов до финальной сборки занял рекордные шесть месяцев.

«То есть за полгода наши конструкторы и инженеры превратили простой кусок металла в полноценное изделие», — отметила специалист.

Такой короткий цикл от идеи до готового промышленного образца демонстрирует высокий уровень компетенций местных инженерных кадров.

Технические характеристики новой разработки впечатляют. Агрегат МОК-1000 обладает способностью одновременно скручивать от двух до пяти изолированных медных жил, диаметр которых может варьироваться от 0,7 до 3 миллиметров. На текущий момент техника функционирует со скоростью до 600 оборотов в минуту, однако в ближайших планах сотрудников завода — увеличить этот показатель до 1000 оборотов, что существенно повысит ее производительность.

Управление комплексом организовано через современный сенсорный дисплей, что делает работу оператора максимально комфортной и эффективной.

«На пульт управления выведены все основные значения — сеть, питание, выключение, ручная прокрутка, освещение, сброс аварий и, конечно же, аварийный стоп», — добавила Гнедая.

Эта система управления не только интуитивно понятна, но и обеспечивает необходимый уровень безопасности при эксплуатации сложного промышленного оборудования. Создание МОК-1000 знаменует важный шаг в импортозамещении и технологическом суверенитете российской кабельной промышленности.

Ранее сообщалось, что российские женщины объяснили феномен влечения к «плохим парням».