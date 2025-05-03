Технологии искусственного интеллекта помогают преобразить городскую среду в Кашире

Кашира стала первым городским округом в Московской области, где для поддержания дорожной инфраструктуры применяются передовые технологии на базе искусственного интеллекта.

Уникальный комплекс, разработанный компанией «Сити Софт» из Казани, использует камеры, установленные на рейсовых автобусах, для мониторинга состояния дорог в режиме реального времени. Видео с камер, а также данные с мобильных телефонов, передаются на сервер, где система фиксирует сразу семь ключевых аспектов: состояние дорожного покрытия (ямы, разметка), освещения, дорожных знаков, наличие несанкционированной рекламы, мусора и состояние обочин.

В основе системы – искусственный интеллект, способный распознавать и анализировать объекты, выявляя нарушения и даже определяя площадь дефектов, например, ям. Проект, успешно реализованный ранее в Казани, уже доказал свою эффективность.

Камеры установлены на автобусах, курсирующих как по городу, так и по сельским районам. Ежедневно комплекс предоставляет детальный отчет, включающий видео- и фотофиксацию нарушений с точным указанием их местоположения на карте. На сегодняшний день система проанализировала состояние дорог на 42 улицах округа. Зафиксированные проблемы передаются подрядным организациям для проведения необходимых ремонтных работ.