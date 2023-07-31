Технологию QR-кода применят почти на трех тысячах избирательных участков в Подмосковье при подведении итогов голосования. Об этом говорится в сообщении Мособлизбиркома.

«В 2023 году в Единый день голосования на тех избирательных участках региона, которые не будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней, применят технологию QR-кода», - отметили в комиссии.

На участках результаты подсчета голосов будут внесены в специальное программное обеспечение. С его помощью будет проведена автоматическая проверка данных на соответствие контрольным соотношениям. Программа не позволит распечатать итоговый протокол с ошибками и попросит их исправить.

Сведения, содержащиеся в протоколе, будут зашифрованы в QR-код, который будет размещен на протоколе УИК об итогах голосования. Данные из протокола при сканировании QR-кода в ТИК автоматически попадут в систему ГАС «Выборы».