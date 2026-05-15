Техосмотр 2026: опубликован полный список тех, кому грозят штрафы

В 2026 году правила прохождения технического осмотра в России остаются дифференцированными. Обязательства владельцев напрямую зависят от целей эксплуатации транспорта и его технических характеристик. Несмотря на частичную отмену обязательного ТО для частников, значительная часть автопарка по-прежнему подлежит регулярным проверкам, пишет Autonews .

Кто освобожден от обязательных проверок

Согласно актуальным нормам законодательства, владельцы легковых автомобилей и мотоциклов, использующие технику исключительно в личных целях, не обязаны проходить техосмотр в плановом порядке. Для этой категории граждан процедура стала добровольной. Однако обязанность по получению диагностической карты возникает при смене собственника или постановке транспортного средства на учет, если возраст машины превышает 4 года.

Категории транспорта с обязательным ТО

Регулярный технический контроль остается строго обязательным для коммерческого и специализированного транспорта. В этот перечень входят такси, автобусы, грузовые автомобили и транспортные средства, задействованные в обучении вождению. Также проверке подлежат любые автомобили, в конструкцию которых были внесены изменения, требующие официальной регистрации.

График и периодичность осмотров

Частота визитов на пункты ТО варьируется. Такси, учебные авто и автобусы должны проходить проверку ежегодно, если техника моложе 5 лет, и каждые 6 месяцев, если этот возрастной порог пройден. Для грузовиков массой до 3,5 тонны возрастом от 4 до 10 лет предусмотрен осмотр раз в 2 года, а для более старой техники — ежегодно. Самый жесткий контроль установлен для перевозчиков опасных грузов: они обязаны обновлять карту каждые полгода вне зависимости от возраста машины.

Штрафные санкции за нарушения

За эксплуатацию транспорта без действующей диагностической карты предусмотрены серьезные административные взыскания. Водителям коммерческого транспорта грозит штраф в размере 2 тыс. рублей. Для бизнеса последствия более ощутимы: юридические лица и индивидуальные предприниматели могут быть оштрафованы на 50 тыс. рублей за выпуск на линию машины без ТО. Должностные лица, ответственные за техническое состояние автопарка, наказываются штрафом в 500 рублей.