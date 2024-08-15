Текстильный фестиваль «Ткань Озер» в третий раз пройдет в Коломне
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Коломна]
В воскресенье, 25 августа, в Городском округе Коломна в третий раз состоится текстильный фестиваль «Ткань Озер».
Мероприятие состоится с 12.00 до 17.00 в парке «Дубки» в Озерах. Возрастные ограничения — 6+.
«Ткань Озер» — выставочная и информационно-дискуссионная площадка. Организаторы проведут увлекательные мастер-классы и квесты. На краеведческой экспозиции гости мероприятия познакомятся с историческими тканями и предметами.
Село Озерки прошло большой путь развития, превратившись в фабричный городок. Крестьяне усовершенствовали домотканки, получив фактурные материалы молескин и коленкор. Об этом интересно и детально расскажут организаторы, которые устроят виртуальное путешествие в прошлое.
В рамках фестиваля продемонстрируют 14 модных коллекций, авторами которых выступают модельеры муниципалитета и мастера производств, расположенных в Озерах. Дефиле пройдет под сопровождением джазового ансамбля Ногинской филармонии. Артисты музея-театра «За очагом» приглашают юных гостей на кукольный спектакль.