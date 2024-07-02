Теледоктор Мясников считает, что пренебрежение выходными приносит вред здоровью

Выходные дни являются временем, которое мы с нетерпением ждем всю неделю. Но нередко оказывается, что отдых не приносит нам ожидаемого ощущения свободы и силы, а в итоге в понедельник мы возвращаемся на работу уставшими и вымотанными. Заслуженный врач РФ Александр Мясников перечислил рекомендации, как правильно отдыхать в выходные, чтобы вернуться на работу полными сил. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, в эти дни следует перезагружаться. Способы перезагрузки у каждого свои - лес, природа, одиночество, встречи с друзьями, посещение культурных мероприятий.

Теледоктор подчеркнул, что единственное, чего нельзя делать в выходные, это терять их. При этом к ним следует готовиться, планировать их.

По его мнению, каждый человек имеет возможность выбраться за город, походить, посидеть на полянке и послушать птиц, если на улице лето. Таким образом, главным в выходные дни является смена картинки.