«Теледроид» готовится к выходу в открытый космос: космонавт Кикина раскрыла план адаптации робота

Российского робота «Теледроид» готовят к работе на Международной космической станции. Герой России, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Анна Кикина в беседе с « Известия » рассказала, что ее экипажу предстоит адаптировать аппарат в общую систему МКС.

По ее словам, сначала робота отработают внутри герметичного отсека, а затем вынесут в открытый космос, подключат к питанию и коммуникациям и выполнят с ним запланированные операции в режиме телеуправления.

Кикина добавила, что в перспективе подобные изделия смогут использоваться для освоения других небесных тел, включая Луну.