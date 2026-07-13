«Теледроид» готовится к выходу в открытый космос: космонавт Кикина раскрыла план адаптации робота
Космонавт Кикина: робота «Теледроид» адаптируют в общую систему МКС
Российского робота «Теледроид» готовят к работе на Международной космической станции. Герой России, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Анна Кикина в беседе с «Известия» рассказала, что ее экипажу предстоит адаптировать аппарат в общую систему МКС.
По ее словам, сначала робота отработают внутри герметичного отсека, а затем вынесут в открытый космос, подключат к питанию и коммуникациям и выполнят с ним запланированные операции в режиме телеуправления.
Кикина добавила, что в перспективе подобные изделия смогут использоваться для освоения других небесных тел, включая Луну.