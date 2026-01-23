Многие пользователи сталкивались с ситуацией, когда на экране телефона вместо привычных значков LTE или 4G внезапно появляется буква «E». Это значит, что устройство подключилось к устаревшей сети EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) — технологии начала 2000-х годов, пишет портал «7Дней.ру».

Скорость интернета в такой сети крайне низка, что делает комфортный серфинг в Сети, просмотр видео или использование карт практически невозможным.

Причин, по которым телефон «проваливается» в прошлое, несколько. Во-первых, это слабый сигнал 4G/LTE за городом, на трассе или в отдаленных районах. Во-вторых, плотные препятствия: толстые стены зданий, подвалы, металлические конструкции могут эффективно блокировать современные частоты.

В-третьих, в перегруженных районах в час пик вышки сотовой связи могут быть перегружены, и оператор временно перебрасывает часть абонентов на старую сеть для разгрузки. И наконец, особенности ландшафта — леса, горы и овраги — часто создают «мертвые» зоны для устойчивого приема 4G.

К счастью, проблему часто можно решить несколькими простыми действиями. Самый быстрый и универсальный способ — перезапустить модуль связи. Для этого достаточно включить режим полета («авиарежим») на 10-15 секунд, а затем выключить его. Телефон заново выполнит поиск сети и с большой вероятностью подключится к более быстрому стандарту.

Если это не помогло, можно вручную выбрать тип сети в настройках смартфона (обычно в разделе «Мобильные сети» или «Сотовая связь»). Вместо автоматического режима выберите «3G» или «Только WCDMA/UMTS». Это будет гораздо быстрее, чем EDGE, хоть и не так быстро, как 4G.

Иногда помогает ручной выбор оператора вместо автоматического. Для этого нужно зайти в соответствующий подраздел настроек и выбрать нужного оператора из списка вручную. Это может помочь телефону зацепиться за более стабильную базовую станцию.

Если ни один из способов не работает, проблема, скорее всего, в действительно плохом покрытии оператора в данной конкретной точке. В этом случае стоит поинтересоваться качеством сигнала у соседей или изучить публичные карты покрытия разных операторов, чтобы выбрать наиболее стабильного провайдера для вашего района.

