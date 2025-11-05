«Телефон только для проверенных контактов»: как детские сим-карты защитят от мошенников?

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывает специализированные сим-карты для детей, передает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

По его словам, такие сим-карты позволят родителям получать информацию о геолокации детей по запросу без необходимости судебных разрешений.

Шадаев также рассказал о еще одном нововведении, которое касается пожилых граждан. Речь идет о возможности назначать доверенных лиц, которые через портал «Госуслуги» будут иметь доступ к данным о перемещениях пенсионеров.

Ранее с инициативой усиления защитных функций детских сим-карт выступил сенатор Артем Шейкин. По его мнению, такие меры необходимы для эффективной борьбы с мошенничеством.

Парламентарий также предложил реализовать функцию ограничения связи, при которой телефон ребенка будет работать только с проверенными контактами и веб-сайтами.

Ранее стала известна еще одна схема мошенничества, распространившаяся в России.