Мошенники под видом налоговой выманивают коды из СМС и пугают тюрьмой

Телефонные мошенники начали выдавать себя за сотрудников налоговой службы, чтобы получить доступ к личным данным граждан и выманить деньги. Об этом рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

По словам специалиста, аферисты звонят россиянам, представляясь инспекторами Федеральной налоговой службы. Злоумышленники сообщают о якобы найденных ошибках в декларациях или неуплаченных налогах и убеждают человека проверить информацию в личном кабинете на портале «Госуслуги» или «Мой налог».

Когда жертва не находит никаких уведомлений, мошенники предлагают «сопоставить данные» и просят ввести код из СМС. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту и могут распоряжаться личной информацией или деньгами.

Иногда схема развивается дальше: человеку сообщают, что его средства «использовались для финансирования запрещенных организаций», и пугают уголовной ответственностью. В результате жертву вовлекают в другие незаконные действия — переводы, получение денег или курьерскую доставку.

Кроме того, преступники могут предлагать выслать «уведомление на уплату налога» через курьера. Для подтверждения доставки они просят назвать код из СМС, якобы от службы доставки, но на деле используют его для взлома аккаунтов.

Юрист подчеркнула, что настоящая налоговая инспекция не связывается с гражданами по телефону или мессенджерам. Все уведомления поступают только через личный кабинет налогоплательщика или официальные сервисы ФНС.

Браун рекомендовала при подозрительных звонках немедленно завершать разговор и самостоятельно проверять информацию на официальных сайтах, не передавая никому коды и пароли.

