Telegram начал блокировать каналы за доксинг и вымогательство

На текущей неделе в Telegram была произведена блокировка значительного числа каналов, уличенных в доксинге и вымогательстве, о чем сообщил один из основателей мессенджера, Павел Дуров.

Он пояснил, что блокировка по указанной причине обусловлена наличием неопровержимых доказательств того, что администраторы заблокированных каналов занимались публикацией материалов клеветнического характера, которые впоследствии удалялись за денежное вознаграждение, полученное от пострадавших.

Дуров акцентировал внимание на том, что платформа Telegram не предназначена для деятельности, связанной с доксингом и шантажом.

Предприниматель предостерег владельцев каналов, занимающихся подобной деятельностью, заявив, что попытки создания дубликатов каналов будут пресекаться, и такие каналы будут обнаружены и заблокированы.

