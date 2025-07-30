Пользователю Telegram предложили выкупить юзернейм за $25 млн

Владельцу юзернейма @crypto в Telegram предложили $25 млн — за два с половиной года его стоимость выросла в 70 раз. Теперь цифровые имена в мессенджере стали полноценными NFT-активами. Об этом сообщает РБК.

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о рекордном предложении за юзернейм @crypto — $25 млн. Еще два года назад этот ник купили за $350 тыс., но со временем его цена резко взлетела.

Telegram первым среди соцсетей разрешил пользователям владеть своими юзернеймами как NFT и свободно продавать их. Платформа Fragment, работающая на блокчейне TON, превратила ники в ликвидные активы. Только за последние полтора года там продали ников и анонимных номеров на $350 млн.

Сам Дуров получил ник @pavel в подарок — его выкупили за 8 млн руб. и передали создателю мессенджера. А история @crypto показывает, как обычное имя в соцсети может стать цифровым состоянием.

Telegram продолжает интегрировать криптовалюты: встроенный кошелек поддерживает Bitcoin, Ethereum, Toncoin и другие активы. А с появлением внутренней валюты Stars мессенджер стал полноценной платформой для цифровой экономики.

Ранее стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в $120 тыс.