Telegram перестанет работать в России уже с 1 апреля

Россия может окончательно попрощаться с Telegram уже с 1 апреля 2026. Об этом стало известно телеграм-каналу «База».

По данным источников «Базы» из нескольких ведомств, с весны Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке мессенджера на всей территории страны. Мера будет применяться по аналогии с Instagram* и Facebook*. Это значит, что приложение перестанет работать как через мобильные сети, так и через стационарные интернет-системы.

Официального подтверждения от властей пока нет, но собеседники «Базы» утверждают, что решение уже принято и техническая подготовка к блокировке идет полным ходом. Если это произойдет, миллионы россиян лишатся доступа к одному из самых популярных мессенджеров в мире.

Ранее юрист Матвей Елисеев назвал условия для снятия ограничений с мессенджера Telegram.

* Принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной организацией.