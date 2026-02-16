Ультиматум РКН: юрист назвал условия для снятия ограничений с Telegram

Диалог между Telegram и РКН, по оценкам парламентариев, движется медленно, но вектор этого движения может быть вполне конкретным. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ранее заявил, что для урегулирования отношений мессенджеру «осталось сделать несколько шагов», однако взаимодействие с ведомством идет «вяло». О том, что представляют собой эти «несколько шагов» и чего на самом деле добивается регулятор, REGIONS рассказал юрист Матвей Елисеев. По его словам, речь идет не об абстрактных «жестах доброй воли», а о вполне конкретных юридических процедурах и технической интеграции.

В основе требований Роскомнадзора лежат федеральные законы № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также нормы Уголовного и Административного кодексов. Предметом претензий, как пояснил эксперт, становятся четко определенные категории контента: экстремистские материалы и призывы к экстремизму; призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях; «фейки» об общественно значимых событиях, включая действия Вооруженных сил РФ; пропаганда наркотиков; информация о способах совершения самоубийства; детская порнография, а также материалы без необходимой маркировки «иностранных агентов».

Комментируя формулировку о «частичном исполнении» требований, Матвей Елисеев пояснил механизм, который не устраивает регулятор. По его словам, платформа может удалять отдельные публикации, но не предпринимает системных мер: не блокирует каналы целиком, не предотвращает повторное размещение аналогичного контента, практикует геоблокировку только для пользователей из РФ и затягивает сроки реакции, хотя по закону удаление должно быть незамедлительным. Кроме того, мессенджер берет на себя смелость самостоятельно оценивать законность требований, что не предусмотрено действующим порядком.

Сам же алгоритм «нескольких шагов вперед», по мнению юриста, в юридическом смысле выглядит прозрачно. От Telegram ждут полного исполнения закона о «приземлении» (№ 236-ФЗ): создания юридического лица или представительства в РФ, регистрации в личном кабинете Роскомнадзора и наличия официального канала связи с пользователями. Также необходимы назначение уполномоченного представителя в России и техническая интеграция с Единым реестром запрещенной информации для оперативного ограничения доступа к нелегальному контенту.

В случае продолжения игнорирования части требований у государства, напомнил Елисеев, есть набор инструментов давления. Это административные штрафы, включая оборотные (в процентах от выручки), меры по «закону о приземлении» — запрет на рекламу, прием платежей от российских пользователей, понижение в поисковой выдаче. Крайней мерой может стать частичное или полное ограничение доступа к сервису и его функциям.

При этом юрист акцентировал внимание на том, что ответственность за противоправный контент несут не только платформы.

«Если речь идет о контенте, подпадающем под УК РФ — экстремизме, призывах к беспорядкам, распространении фейков о ВС РФ, субъектом ответственности будут администраторы каналов и авторы публикаций. Платформа не подменяет собой тех, кто непосредственно распространяет информацию», — заявил Елисеев.

Напомним, что с февраля 2026 года в России зафиксировано системное снижение скорости работы Telegram. Согласно официальным заявлениям профильных структур, данные меры реализуются поэтапно и выступают ответом на игнорирование мессенджером норм отечественного законодательства, в том числе в области локализации баз данных и контроля над контентом. Основной удар пришелся на мультимедийный трафик: пользователи отмечают значительные задержки при передаче видео и изображений, хотя текстовая переписка в большинстве субъектов федерации по-прежнему функционирует в штатном режиме.

