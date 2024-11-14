Telegram «прилег»: жители Москвы и области пожаловались на сильные сбои в работе мессенджера

В работе популярного мессенджера Telegram зафиксированы сильные сбои, следует из предоставленных порталом Downdetector данных.

Согласно предоставленной информации, сбои в работе приложения происходят по всей европейской территории России. Они начались в районе полуночи четверга, 14 ноября.

Отмечается, что наибольшее число жалоб пользователей мессенджера о проблемах в работе поступает из Москвы и Московской области. При этом не грузится как мобильное приложение, так и «десктопная» версия на ПК.

Пользователи жалуются, что не возможно отправить сообщения и медиа.