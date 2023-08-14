Telegram сделает функцию сторис доступной для всех пользователей

Функция сторис станет бесплатной для всех пользователей мессенджера Telegram. Об этом сообщил создатель приложения Павел Дуров в своих социальных сетях .

Там Дуров опубликовал пост в честь юбилея мессенджера, которому исполнилось 10 лет. Бизнесмен заявил, что в обозримом будущем, его детище встанет во главе инноваций всех социальных сетей. Начало этапа с внедрением сторис в мессенджер он ознаменовал стартом этого этапа. Несмотря на это, когда функция станет доступна всем пользователям приложения, российский бизнесмен не рассказал.

В конце поста он только отметил, что за 10 лет существования мессенджер набрал более 800 миллионов пользователей, благодаря одному лишь «сарафанному радио».

Недавно в Telegram появилась возможность публиковать сторис. Пока функция доступна только владельцам премиум-аккаунтов. Дуров рассказывал, что после внедрения, у пользователей появится возможность лично выбирать, кому будут доступны его «истории».