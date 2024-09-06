Telegram заявил, что не менял политику модерации в отношении приватных чатов

Представители мессенджера сообщили, что никаких изменений внесено не было. Соответствующая информация представлена на странице в соцсети X. Данный пункт просто перенесли в соседний раздел часто задаваемых вопросов (FAQ).

По данным компании, пользователи по-прежнему могут пожаловаться модераторам на сообщения из любых групп, но приватность личных чатов сохраняется. Однако, если пользователи обнаружат новые чаты, связанные с незаконным контентом, они могут сообщить о них модераторам через кнопку «Пожаловаться». Такая возможность появилась в Telegram еще в 2016 году.

Команда Telegram по-прежнему не обрабатывает запросы на проверку контента в частной переписке.

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