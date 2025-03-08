По информации, опубликованной в британской газете Telegraph, более десяти тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины могут оказаться в окружении в Курской области из-за прекращения передачи разведывательных данных от Соединённых Штатов.

По информации из газеты, российские войска фактически разделили силы противника на две части и установили огневой контроль над единственной дорогой, по которой украинские войска могли получать снабжение в Судже.

«Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения (в Курской области. — Прим. ред.) после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений», — говорится в публикации.

Как сообщает издание Telegraph, ситуация на фронте для Вооружённых сил Украины ухудшилась из-за того, что они перестали получать разведывательные данные от США. В результате украинские военные не смогли заранее узнать о готовящихся ударах со стороны России.

По словам неназванного источника в украинской разведке, прекращение передачи информации привело к тому, что украинские военные оказались в полном информационном вакууме.

Анонимный представитель Вооружённых сил Украины поделился информацией с изданием о том, что его руководство рассматривает вариант отхода с позиций, чтобы минимизировать потери.

Ранее российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВС России начали наступление на Суджу.