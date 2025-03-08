Военкор Поддубный: ВС России начали наступление на Суджу

В Курской области российские военные начали операцию по освобождению Суджи, которая находится под контролем ВСУ. Об этом стало известно из сообщения военного корреспондента Евгения Поддубного в его Телеграм-канале в субботу, 8 марта.

Как сообщил корреспондент, операция по освобождению Курской области от украинских вооруженных сил, по всей видимости, близится к завершению.

«Части Армии России начали наступление непосредственно на Суджу», — написал Поддубный.

Поддубный также обратил внимание на то, что российские военные быстро окружили город Суджа в Курской области с разных направлений. Сейчас до полного окружения города осталось около шести километров.

По информации, предоставленной украинскими специалистами по составлению карт, около двух тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины оказались в окружении в районе Суджи. Они практически полностью лишены возможности отступить.

Кроме того, в ночь на 7 марта российские войска продвинулись примерно на девять километров между населёнными пунктами Гуево и Олешня в Курской области. Это позволило им подойти ближе к дороге Юнаковка — Суджа, которая использовалась для снабжения украинских войск в приграничной зоне региона.

Ранее военный эксперт Дандыкин дал оценку патовому положению ВСУ в Курской области в марте.