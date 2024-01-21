Telegraph: Крещенские купания россиян вызвали шок у жителей Великобритании
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Читатели известной британской газеты Telegraph были весьма удивлены российской традицией купаться в проруби в суровые морозы.
Они возмущенно писали, что с русскими не следует воевать, если они даже в морозы купаются в проруби.
Также британцы обсуждали морозы на территории РФ, считая, что «холод пробирается через подошвы».
Они были удивлены и тем, что русские якобы плавали среди айсбергов.