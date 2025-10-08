Telegraph: поставки ракет Tomahawk Украине могут занять многие месяцы

Поставки Украине крылатых ракет Tomahawk могут занять несколько месяцев, и, даже если ВСУ получат эти ракеты, США могут не дать разрешения на их использование, пишет британская Telegraph.

Как сообщает издание, Вашингтон может передать Киеву данные ракеты без разрешения на их использование. Это может быть сделано с целью оказать давление на Москву и ускорить переговоры по Украине. Однако, несмотря на это, быстро передать эти ракеты ВСУ представляется невозможным, подчеркивает газета.

«Поставки американских ракет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть своих пусковых установок», — говорится в публикации.

Последние заявления Трампа о возможности передачи Украине ракет Tomahawk были высказаны в свойственной ему «непрозрачной манере». Представитель Белого дома, отвечая на запрос британского издания, отметил, что администрация не имеет дополнительных комментариев по этому поводу.

В минувший понедельник, 6 октября, президент США Дональд Трамп объявил о готовности принять решение о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk, однако подчеркнул необходимость прояснить планы Киева по их использованию.

В Кремле выразили обеспокоенность, отметив, что подобный шаг может привести к значительному усилению напряженности.