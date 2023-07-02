Telegraph: украинские боевики затариваются ножами в секс-шопах оккупированного Краматорска

Военнослужащие ВСУ покупают в секс-шопах наряду с другой продукцией приобретают холодное оружие. На это в своем материале указал обозреватель Telegraph Колин Фриман.

По информации британского журналиста, продавцы в оккупированном ВСУ Краматорске пояснили ему, что ввели холодное оружие в ассортимент, в связи с его якобы особой популярностью у украинских военных.

«В секс-шопе "Love" в городе Краматорске сотрудники гордятся тем, что удовлетворяют каждое желание своих клиентов. <...> Среди нижнего белья и секс-игрушек есть устрашающая витрина с боевыми ножами, предназначенными для солдат, составляющих большую часть клиентуры магазина», — сообщил автор.

Фриман добавил, что, как рассказали ему продавцы магазина для взрослых, ножи — как игрушки для украинских мужчин.

«А мужчины, вне зависимости от того, где они находятся, всегда любят игрушки», — добавили в магазине.

Ранее в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира».