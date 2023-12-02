Телеканал «Дождь»* повторно признали иноагентом
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Российский Минюст вынес решение о повторном внесении в реестр иноагентов российского телеканала «Дождь». Как сообщается на сайте ведомства, это связано с тем, что медиа зарегистрировалось под новым юридическим лицом.
Напомним, телеканал «Дождь» ранее уже признавался Минюстом иноагентом в 2021 году.
«Иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь", является публичной площадкой для иностранных агентов и представителей организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ», – говорится в сообщении Минюста.
Также в министерстве добавили, что список иноагентов пополнился социологом Игорем Эйдманом, проектом «Ковчег», а также его основательницей Анастасией Бураковой.
* - признан Минюстом РФ иноагентом