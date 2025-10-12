Телеканал ОТВ-Серпухов завоевал награду на всероссийском медиафоруме

Документальная лента «Голос церкви» удостоилась особого приза за глубокое освещение темы духовных ценностей.

Создателями кинокартины являются директор МАУ «Серпуховское информационное агентство» и глава серпуховского филиала Союза журналистов Подмосковья Мария Панкратьева, а также операторы Михаил Панкратьев и Денис Хакимов. Работа над фильмом велась на протяжении двух лет в Серпухове, Сергиевом Посаде, Москве и Владимирской области. «Голос церкви» повествует о людях, которые занимаются восстановлением утраченных традиций колокольного искусства, оберегая культурное наследие православной души.

Медиафорум «Народные промыслы России» уже второй год подряд проводится в городе Кирове. Организаторами выступают Правительство Кировской области и медиахолдинг ВГТРК. В этом году на конкурс было подано 200 проектов из 40 различных регионов Российской Федерации.