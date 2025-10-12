Телеканал ОТВ-Серпухов завоевал награду на всероссийском медиафоруме
Фото: [Пресс-служба Городского округа Серпухов]
Телеканал ОТВ-Серпухов был отмечен среди лучших на втором всероссийском медиафоруме «Народные промыслы России».
Документальная лента «Голос церкви» удостоилась особого приза за глубокое освещение темы духовных ценностей.
Создателями кинокартины являются директор МАУ «Серпуховское информационное агентство» и глава серпуховского филиала Союза журналистов Подмосковья Мария Панкратьева, а также операторы Михаил Панкратьев и Денис Хакимов. Работа над фильмом велась на протяжении двух лет в Серпухове, Сергиевом Посаде, Москве и Владимирской области. «Голос церкви» повествует о людях, которые занимаются восстановлением утраченных традиций колокольного искусства, оберегая культурное наследие православной души.
Медиафорум «Народные промыслы России» уже второй год подряд проводится в городе Кирове. Организаторами выступают Правительство Кировской области и медиахолдинг ВГТРК. В этом году на конкурс было подано 200 проектов из 40 различных регионов Российской Федерации.